Надбавка за вік у 2025 році: експерт пояснив, скільки насправді доплачують пенсіонерам (відео)

На відміну від Закарпаття, де існують програми посиленої матеріальної допомоги людям похилого віку, в інших регіонах України пенсіонери можуть отримувати лише державні «вікові» доплати.



Тим більше, що й з ними не все відбувається без ускладнень, вважає експерт з питань пенсійного права Сергій Коробкін.

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Він нагадав, що люди у віці від 70 до 74 років включно отримують доплату до пенсії в розмірі до 300 гривень. У віці від 75 до 79 років включно — до 456 гривень.

А тим, кому виповнилося 80 років і старші, отримують доплату до пенсії в розмірі до 570 гривень.

«Але як завжди є купа нюансів», — вважає Коробкін.

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З одного боку, це стосується будь-якого виду пенсії. З іншого боку це не стосується людей, в яких розмір пенсії перевищує 10 340 гривень 35 копійок.

У кого пенсія більша, тому доплату не встановлюють взагалі. Якщо у когось пенсія, наприклад, 10300 гривень, але він вже досяг 70 років, то йому доплатять лише 40 гривень. Щоб загальний розмір пенсії був 10340 гривень. Далі діє обмеження щодо цієї доплати.

Сума 10340 гривень — це середня зарплата за 2020 рік. Вона прописана в постанові. І не змінювалася з того часу, коли такі надбавки встановлювалися вперше. Тому правильно казати не доплата в розмірі 300 гривень, а доплата в розмірі до 300 гривень. Тобто вона може бути й меншою.



Таки надбавки встановлюються з дня досягнення відповідного віку. Якщо людині 70 років виповнилося у середині місяця, то в цьому місяці вона отримає пенсію на 150 гривень більшу. А вже з наступного щомісяця отримуватиме по 300 гривень.

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Коли людині, наприклад, виповнюється 75 років, то замість 300 гривень їй доплачують 456 гривень. Тобто розмір доплати зростає лише на 156 гривень.

Коли людині виповнюється 80 років, то замість цих 456 гривень встановлюють 570. Пенсія фактично зростає лише на 114 гривень.

«Імовірно треба так і пояснювати, щоб не вводити людей в оману. Бо коли читаєш новини, то кожного місяця пишуть, що ледь всім, хто старше 70 років знову і знову додають по кілька сотень гривень. Це, звісно не так», — наголошує експерт.

Також Коробкін пропонує розглянути ситуацію, коли людина має статус учасника бойових дій. Пенсія таким людям з усіма надбавками не може бути меншою за 4958 гривень.

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До прикладу, якщо у людини пенсія за віком з усіма надбавками становить рівно 4000 грн, в такому разі держава встановлює ще адресну допомогу в розмірі 958 грн, щоб загальний розмір щомісячної виплати був рівно 4958 грн. Якщо такій людині при досягненні певного віку встановлять хоч 300, хоч 456, хоч 570 грн, то нічого по факту не зміниться. Розмір адресної допомоги на таку саму суму буде зменшуватися, а загальний розмір виплати, що дорівнює 4958 грн залишається незмінним. І таких прикладів може бути безліч.

Нагадаємо, що крім пенсії деякі люди можуть отримувати матеріальну допомогу від благодійників або від держави. Зокрема, у Кривому Розі діти, які мають офіційний статус «Дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», можуть отримувати грошову допомогу у розмірі 5 000 гривень.

Також в Україні починає діяти нова програма підтримки українців від уряду Канади та благодійних організацій, за якою можна отримати до 20 тисяч гривень.

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