Кияни можуть отримати від 2500 до 25 тисяч грн від столиці: які документи потрібні

У Києві продовжують виплачувати матеріальну допомогу незахищеним громадянам, зокрема, студентам, батьки яких — Герої Небесної сотні або загиблі захисники України. Гроші також призначені й самим захисникам, якщо вони навчаються на денній формі навчання.

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Про це йдеться у повідомленні на порталі послуг KYIV.DIGITAL.

Сума коливається у межах від 2 500 до 25 000 грн й залежить від категорії та ситуації.

Отримати гроші можуть студенти, які навчаються на денній формі у київських вишах чи коледжах.

А також мешкають та зареєстровані у Києві не менш як рік. Вони є дітьми загиблих героїв або самі є військовими.

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Подати документи на допомогу можна у Департаменті соціальної та ветеранської політики (просп. Любомира Гузара, 7, каб. 16) або в Kyiv Military Hub (вул. Хрещатик, 36).

Для отримання допомоги потрібні документи:

- Паспорт;

- ІПН (ідентифікаційний код);

- Документи, що підтверджують спорідненість та надають право на пільгу;

- Довідку з навчального закладу про денну форму навчання;

- Договір та квитанцію про оплату навчання;

Без потрібних документів заяви можуть не ухвалити.

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