Кияни можуть отримати від 2500 до 25 тисяч грн від столиці: які документи потрібні
У Києві продовжують виплачувати матеріальну допомогу незахищеним громадянам, зокрема, студентам, батьки яких — Герої Небесної сотні або загиблі захисники України. Гроші також призначені й самим захисникам, якщо вони навчаються на денній формі навчання.
Про це йдеться у повідомленні на порталі послуг KYIV.DIGITAL.
Сума коливається у межах від 2 500 до 25 000 грн й залежить від категорії та ситуації.
Отримати гроші можуть студенти, які навчаються на денній формі у київських вишах чи коледжах.
А також мешкають та зареєстровані у Києві не менш як рік. Вони є дітьми загиблих героїв або самі є військовими.
Подати документи на допомогу можна у Департаменті соціальної та ветеранської політики (просп. Любомира Гузара, 7, каб. 16) або в Kyiv Military Hub (вул. Хрещатик, 36).
Для отримання допомоги потрібні документи:
- Паспорт;
- ІПН (ідентифікаційний код);
- Документи, що підтверджують спорідненість та надають право на пільгу;
- Довідку з навчального закладу про денну форму навчання;
- Договір та квитанцію про оплату навчання;
Без потрібних документів заяви можуть не ухвалити.
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