Податківці точно знатимуть все про кожну копійку

Намір уряду надати податківцям доступ банківських рахунків та сейфів громадян призведе до того, що в Україні не буде дотримуватися принцип щодо захисту банківської таємниці та персональних даних громадян.



Про це пише спеціалізоване видання «Судово-юридична газета».



Державна податкова служба буде виступати держателем та адміністратором реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Для цього вона отримуватиме відповідну інформацію від банків.

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«Таким чином, фактично податківці отримають доступ до банківської таємниці. Відповідний законопроєкт „щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)“ погодив Кабмін. Незабаром його зареєструють у Верховній Раді», — зазначає видання.

Прогнозується, що в Україні буде створено спеціальний реєстр, куди банки та інші фінустанови будуть передавати інформацію про рахунки, електронні гаманці та сейфи звичайних громадян.

Банки будуть зобов'язані повідомляти податківцям, коли ви відкриваєте чи закриваєте рахунок, електронний гаманець чи орендуєте сейф.

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Фактично це означає, що банківська таємниця для податкової зникає. Вона знатиме, де в кого що лежить і скільки на рахунку.

Також буде створено реєстр бенефіціарів трастів (юридичних схем володіння) і знову — під контролем податкової.

Все це дозволить поліпшити систему контролю над компаніями та їх власниками. Також будуть посилені штрафи за приховування інформації про власників компаній.

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Усі фінустанови повинні будуть мати чіткі правила щодо фінмоніторингу.

Таким чином українське законодавство буде приведено у відповідність до норм ЄС, що начебто відкриє Україні шлях до європейської платіжної системи SEPA.

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