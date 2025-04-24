Півфіналістка Олімпійських ігор у Парижі чекає на дитину від відомого тенісиста (фото)

Одна з найсильніших тенісисток Словаччини 30-річна Анна Кароліна Шмідлова, яка сягнула півфіналу Олімпійських ігор-2024 у Парижі, розвіяла чутки про причини своєї відсутності на корті, оголосивши про вагітність. Раніше стало відомо, що експерша ракетка світу чекає на третю дитину від чемпіона НБА.

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«Привіт, я просто хотіла повідомити вам, що причиною, через яку я не грала на турнірах і навіть не була частиною команди у квітні на Кубку Біллі Джин Кінг, є моя вагітність, — написала Анна Кароліна Шмідлова в сторіз Instagram. — Для мене це особисте, але я хотіла поділитися ним, щоб уникнути плутанини найближчими місяцями. Ми з партнером дуже щасливі та схвильовані. Дуже дякую за всю підтримку».

До речі, батьком дитини є відомий словацький тенісист 27-річний Лукаш Кляйн, який посідає у світовому рейтингу 173-ю позицію.

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Додамо, що друга ракетка Словаччини Шмідлова (158-а в рейтингу WTA) востаннє виходила на корт 7 лютого, коли в першому колі турніру в Досі поступилася ексросіянці Варварі Грачовій, яка представляє Францію. Що ж до олімпійського турніру в Парижі, то словачка у півфіналі програла Донні Векіч з Хорватії, а в поєдинку за «бронзу» — Ізі Свьонтек з Польщі. За роки кар'єри Шмідлова заробила на кортах майже 4,8 млн доларів призових.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазовий олімпійський чемпіон Рафаель Надаль вдруге стане батьком.

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Фото Instagram

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