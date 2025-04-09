Дворазовий олімпійський чемпіон вдруге стане батьком (фото)

Легендарний іспанський тенісист, 22-разовий переможець турнірів серії «Великого шолома» та дворазовий олімпійський чемпіон 38-річний Рафаель Надаль, якому з нагоди завершення кар'єри подарували золоту ракетку, вдруге стане батьком. Таблоїд Semana повідомив, що дружина Рафи Марія Франциска вагітна, опублікувавши її фото з животом, що округлився.

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«Мері перебуває на п'ятому місяці вагітності, тому дитина з'явиться на світ наступного літа і приєднається до їхнього первістка», — пише видання.

Джерело стверджує, що пара вже повідомила радісну новину своєму близькому оточенню.

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Нагадаємо, що у жовтні 2022 року в сім'ї Надаля народився син, якого також звати Рафаель.

2024 рік. Дружина Надаля із сином Рафаелем

Додамо, що за свою яскраву кар'єру у тенісі експерша ракетка світу Рафаель Надаль виграв 92 турніри під егідою АТР та заробив майже 135 мільйонів доларів призових. Останнім часом екстенісист займається готельним бізнесом, відкривши два готелі в Іспанії та один у Домініканській Республіці.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що експерша ракетка світу чекає на третю дитину від чемпіона НБА.

Фото Semana, Hello

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