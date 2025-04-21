Облаштувала спостережний пост поблизу військового аеродрому: на Хмельниччині затримали російську агентку

На Хмельниччині контррозвідка СБУ та Нацполіція затримали агентку гру рф, яка готувала атаки рашистів по аеродромах ЗСУ на заході України.

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За даними слідства, пріоритетними цілями ворога були аеродроми і транзитні склади зберігання зброї, боєприпасів та амуніції українських військ. Тож аби скоригувати удари по цих об’єктах, окупанти дистанційно завербували 26-річну місцеву наркозалежну, яка шукала «легких» грошей в Telegram-каналах.

Діючи за вказівкою ворога, та за його гроші фігурантка орендувала квартиру поблизу логістичного центру ЗСУ, з вікна якої почала фіксувати час прибуття на об’єкт військової техніки та графік її техобслуговування. Також зловмисниця використовувала «спостережний пункт» для виявлення маршрутів мобільних вогневих груп, які захищають повітряний простір логістичної бази. Цю інформацію ворог хотів використати для удару по військовій частині «в обхід» ППО та в момент найбільшого зосередження особового складу і техніки українських захисників.

Проте співробітники СБУ зірвали підступні наміри і затримали зрадницю у її тимчасовій оселі, вилучивши в неї мобільний телефон, через який вона контактувала з воєнною розвідкою рф.

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Наразі слідчі вже повідомили затриманїй про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). У подальшому жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також нагадаємо про затримання російської агентки на Чернігівщині — з її допомогою ворог мав намір «перерізати» залізничну логістику Сил оборони на півночі України.

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