Встановлювала «відеопастки» для коригування ударів рф: на Чернігівщині СБУ затримала російську агентку

На Чернігівщині військова контррозвідка СБУ затримала чергову зрадницю, яка працювала на російське гру.

За даними спецслужби, агентка коригувала повітряні удари агресора по об’єктах «Укрзалізниці». Так ворог мав намір «перерізати» залізничну логістику Сил оборони на півночі України.

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Під «прицілом» росіян були вузлові станції з транзитними потягами та ешелонами, які, на думку окупантів, перевозять на фронт військову техніку та боєприпаси ЗСУ.

Щоб скоригувати вогневе ураження, агентка мала встановити біля місцевого залізничного перегону замасковану відеокамеру з павербанком та онлайн-трансляцією для російського гру.

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За допомогою «відеопастки» ворог планував відслідкувати прибуття вантажного ешелону до логістичної бази «Укрзалізниці», щоб вдарити по ньому з повітря.

Щоб обстріл був успішним та «пройшов повз» українську ППО, окупанти доручили своїй поплічниці виявити також пункти бойового чергування радіолокаційних станцій.

Після покрокового документування злочинів агентки, її затримали «на гарячому», коли вона встановлювала відеокамеру біля об’єкта «Укрзалізниці».

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Під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон та ноутбук, які фігурантка використовувала для контактів з російським гру.

За даними слідства, затриманою є 29-річна місцева безробітна, яка шукала «легкі гроші» на Телеграм-каналах, де згодом потрапила до уваги воєнної розвідки рф.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у березні СБУ затримала трьох російських агентів у Києві.

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