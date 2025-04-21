40.85 / 41.50 46.82 / 47.82
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Встановлювала «відеопастки» для коригування ударів рф: на Чернігівщині СБУ затримала російську агентку

10:46 21 квітня 2025
СБУ затримала зрадницю «на гарячому», фото СБУ

На Чернігівщині військова контррозвідка СБУ затримала чергову зрадницю, яка працювала на російське гру.

За даними спецслужби, агентка коригувала повітряні удари агресора по об’єктах «Укрзалізниці». Так ворог мав намір «перерізати» залізничну логістику Сил оборони на півночі України.

Під «прицілом» росіян були вузлові станції з транзитними потягами та ешелонами, які, на думку окупантів, перевозять на фронт військову техніку та боєприпаси ЗСУ.

Щоб скоригувати вогневе ураження, агентка мала встановити біля місцевого залізничного перегону замасковану відеокамеру з павербанком та онлайн-трансляцією для російського гру.

РЕКЛАМА

За допомогою «відеопастки» ворог планував відслідкувати прибуття вантажного ешелону до логістичної бази «Укрзалізниці», щоб вдарити по ньому з повітря.

Щоб обстріл був успішним та «пройшов повз» українську ППО, окупанти доручили своїй поплічниці виявити також пункти бойового чергування радіолокаційних станцій.

Після покрокового документування злочинів агентки, її затримали «на гарячому», коли вона встановлювала відеокамеру біля об’єкта «Укрзалізниці».

РЕКЛАМА

Під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон та ноутбук, які фігурантка використовувала для контактів з російським гру.

За даними слідства, затриманою є 29-річна місцева безробітна, яка шукала «легкі гроші» на Телеграм-каналах, де згодом потрапила до уваги воєнної розвідки рф.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

РЕКЛАМА

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у березні СБУ затримала трьох російських агентів у Києві.

107

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Знаки Зодіаку, яким невдовзі пощастить&nbsp;— Фото: https://ua.depositphotos.com

Успіх у кар'єрі та особистому житті: Анжела Перл назвала три знаки Зодіаку, які купатимуться в щасті ще до кінця квітня

Гороскоп на 21 квітня для всіх знаків Зодіаку

Близнюки мають бути максимально обережними, а Стрільцям не треба сперечатися з керівництвом: гороскоп на 21 квітня

Східний гороскоп на наступний тиждень з 21 по 27 квітня 2025 року

Півням час діяти, а Драконам треба розслабитися: східний гороскоп на тиждень 21 — 27 квітня

підживлення полуниці

Урожай точно здивує: готуємо натуральне добриво для полуниці

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту