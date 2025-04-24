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Вісім бійців ССО «поклали» взвод корейців на Курському напрямку: ГУР показало, як це було

14:52 24 квітня 2025
Бійці ССО поклали взвод КНДР на Курському напрямку

Сили Оборони України продовжують нищити ворога. Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили взвод КНДР у ближньому бою на Курщині.

«Воїни 6-го полку „Рейнджер“ Сил спеціальних операцій ЗСУ провели спеціальні дії проти регулярних військ Північної Кореї у Курській області росії. Під час швидкого контакту оператори ССО знищили 25 північнокорейців. Ці події відбулися минулого місяця, проте через оперативну безпеки ми лише зараз можемо розповісти про це та показати відео з безпілотника й натільних камер воїнів ССО. Вісім рейнджерів на броньованому Humvee висунулися в тил противника, за підтримки розвідувальних дронів вийшли на дистанцію прямого ураження та зайняли вигідні вогневі позиції в окопах. Оператори ССО розпочали ближній бій проти ворожого взводу чисельністю 25 осіб — утричі більшої кількості за їхню — та зберегли ініціативу до його завершення. Попри чисельну перевагу противника та ворожий артилерійський вогонь, воїни ССО довели перевагу якості над кількістю та не лишили цілому взводу КНДР шансів під час контакту. Група рейнджерів відійшла після успішного виконання задачі», — йдеться у повідомленні Сил спеціальних операцій у Telegram.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Сили оборони знищили чотири вертольоти в тилу ворога.

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