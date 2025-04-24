«Криптогаманці настільки засліпили детективів, що ті напали на адвокатуру»: конфлікт адвокатів та НАБУ вийшов на рівень національного

Протистояння між адвокатською спільнотою та Національним антикорупційним бюро України набирає політичної ваги. Комітет захисту прав адвокатів Національної асоціації адвокатів України (НААУ) оприлюднив жорстку заяву у відповідь на серію матеріалів «Дзеркала тижня», які посилаються на джерела в НАБУ і стосуються так званої «справи адвокатів-хакерів».

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У НААУ назвали ці публікації частиною «системної медійної кампанії», що має на меті дискредитацію адвокатури, підірвання її конституційних гарантій і містить ознаки комерційного інтересу. Особливе обурення викликало те, що у відповідь на правову позицію НААУ щодо незаконного прослуховування офісу адвокатів у справі «НАБУгейт», саме НАБУ й наближені до нього медіа розгорнули атаку на асоціацію.

«Сам факт розміщення статті та її системне просування окремими новинами містить ознаки протиправного тиску на конституційний інститут», — йдеться в офіційній заяві комітету.

У НААУ заявляють, що дії НАБУ виходять за межі закону: йдеться про спроби обійти адвокатську таємницю, прослуховування офісів адвокатів, обшуки без належних юридичних підстав та подальшу їх легалізацію через суд. За ініціативою НААУ було відкрито кримінальне провадження, яке наразі розслідує ДБР.

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Голова комітету Євген Солодко прямо пов’язує хвилю негативних публікацій з намаганням НАБУ відволікти увагу від власних порушень:

«Це їм незадекларовані криптогроші на рахунках деяких детективів такої сміливості надали? Чи побіг детектива Аршавіна за кордон? Про це — тиша. Зате адвокатура винна завжди», — написав він на своїй сторінці у Facebook.

НААУ також звернулась до правоохоронних органів із запитом щодо можливих договірних відносин між слідчими структурами НАБУ та «Дзеркалом тижня», які поширили інформацію. Комітет розглядає подання заяви про вчинення злочину групою осіб, причетних до медійної кампанії.

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Раніше повідомлялось, що НАБУ встановило прослуховування в офісі столичних адвокатів. «Прослушку» було встановлено в кімнаті для переговорів, де адвокати обговорювали з клієнтами стратегії їх захисту. Причому клієнти, чиї розмови були записані, були підслідні самого ж НАБУ. В НАБУ називають цю групу адвокатів «найвпливовішими в країні», через участь яких детективи втрачають ключові докази у гучних справах. Саме це, ймовірно, є поясненням, чому НАБУ особисто розслідує справу проти адвокатів за статтею (376−1 Кримінального кодексу), яка не підслідна антикорупційному блоку, оскільки не містить ані корупції, ані збитків державі, ані високопосадовців.

Нагадаємо, у березні Рада Європи ухвалила Конвенцію про захист адвокатів. Україна може стати однією з перших країн, які її підпишуть.

Раніше повідомлялося про те, що проти детективів НАБУ відкрито кримінальне провадження за трьома статтями.

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