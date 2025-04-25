Спецпредставник Трампа знову говоритиме з путіним: Віткофф вилетів до росії

Минулого тижня США представили Україні свою «остаточну пропозицію» щодо миру, яка включає визнання США Криму територією росії та відсутність можливості членства України в НАТО. Але в середу Володимир Зеленський відхилив цю пропозицію. Після цього Трамп звинуватив президента України в блокуванні мирного плану, припускаючи, що угода з росією «дуже близька».

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Тепер очікується, що представник Білого дому Стів Віткофф зустрінеться з президентом росії путіним у п'ятницю, повідомив Axios офіційний представник США.

За даними авіатрекінгу Flightradar, літак Gulfstream G650 з Віткоффом на борту вже вилетів з Парижа до москви.

Раніше президент України Володимир Зеленський стверджував, що Стів Віткофф дуже багато часу провів із путіним. Й дивлячись на результати діалогу, з кожним днем в американців довіри до росіян буде менше з об’єктивних причин.

«Вони казали Віткоффу про безумовне припинення вогню, усі вже бачать, що безумовного припинення війни не вийшло», — сказав тоді Володимир Зеленський.

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Раніше інвестиційний експерт та блогер Сергій Фурса висловив думку, що Трамп провалює абсолютно все, за що береться.

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