Україна під тиском: США без гарантій безпеки Києву пропонують зняти санкції з рф і визнати анексію Криму

Після так званого «великоднього перемир’я» активізувались перемовини щодо завершення війни. Наразі Україна разом із європейськими союзниками готується до зустрічі з представниками США в Лондоні, де обговорюватимуться пропозиції мирного врегулювання конфлікту. Як повідомляє The Washington Post, американська сторона висуває ідеї, які включають визнання анексії Криму росією та заморожування лінії фронту, що може викликати незадоволення Києва. Західні дипломати наполягають на забезпеченні гарантій безпеки й фінансуванні відбудови України в обмін на територіальні поступки.

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Минулого тижня, під час переговорів у Парижі, США запропонували пакет домовленостей, що передбачає офіційне визнання анексованого Криму російською територією та зняття санкцій з москви. За це росія повинна припинити бойові дії, використовуючи свою військову перевагу на фронті. Представники України, включаючи радника президента Володимира Зеленського, коментують пропозиції неоднозначно, визнаючи прийнятними деякі аспекти, а інші — ні.

Дипломатичний тиск на Київ зростає, а американські перемовники погрожують виходом із процесу протягом кількох днів. Лондонські переговори можуть стати вирішальними: Франція, Німеччина та Велика Британія прагнуть укласти угоду, яка включатиме фінансування післявоєнної відбудови України за рахунок заморожених російських активів.

Водночас експерти відзначають стратегічну важливість Криму для європейської безпеки, підкреслюючи, що його довготривалий контроль з боку росії може мати негативні наслідки для континенту.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Дональд Трамп за мир готовий розплатитись українським Кримом.

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