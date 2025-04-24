Президент США Дональд Трамп провалює мирний процес щодо агресії росії проти України, виставляючи неможливі умови визнання Криму російським і готується «вмити руки». Так вважає інвестиційний експерт та блогер Сергій Фурса.

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«Трамп пропонує Україні визнати капітуляцію, але це буде найкраща капітуляція з усіх можливих, блискуча і яскрава капітуляція, адже вона забезпечена особисто Трампом, який прийшов і витягнув путіна з багна, посадив його за стіл і визнав переможцем у війні, яка мала б тривати 3 дні, а триває вже три роки без жодних стратегічних успіхів для росії. Золота капітуляція від генія перемовин».

На думку Фурси, Трамп розраховує на вдячність і готовність України йти йому назустріч, при тому що він сам особисто зруйнував як довіру, так і важелі впливу, відмовляючи Україні у подальший підтримці.

«Звучить божевільно. І навіть тупо. Не дивно. Адже Трамп наразі провалює абсолютно все, за що він взявся. Абсолютно. Він вже здав назад і моргнув у протистоянні з Китаєм. Він вже здав назад і заявив, що не хоче звільняти голову ФРС. Він вже провалив боротьбу з дефіцитом бюджету США, який зростає, а Маск при цьому скулить і каже, що скоро втече рятувати Теслу. Він вже провалив боротьбу з нелегальною міграцією, хоч і відправляє американських громадян у концтабір. Він вже визнає, що не може нічого зробити з Іраном і готовий повернутись до угоди, яку сам колись зруйнував. І зрозуміло, що він жодним чином не зможе владнати проблему торгівельного дефіциту США, хоча це і не є проблемою, хіба що в голові самого Трампа».



Таким чином, додає експерт, другий термін Дональда Трампа хоч і виглядає більш «крінжово», ніж перший, проте поки що він такий самий бездарний.

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«При цьому всьому він зруйнував довіру в економіці і США впевнено прямують до рецесії. На порожньому місці, адже три місяці тому економіка була в чудовому стані, а довіра до долара США безмежна. США втратили довіру, втратили союзників і нічого не отримали навзаєм. Ось воно, мистецтво вести перемовини. Найвищий пілотаж. Так що було б дивно, якби у нього вийшло в кейсі війни. Хоч йому дуже хочеться робити „тьомні дєлішки“ з путіним, заробляти мільярди доларів на росії і побудувати в центрі москви Трамп Тауер, найбільший і найзолотіший з усіх Трамп тауерів по світу».

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