Переговори в Лондоні: у США заявили про розбіжності з Україною

Через кілька годин після того, як спеціальний представник президента Дональда Трампа з питань України зустрівся з українцями та європейцями в Лондоні, офіційні особи США визнали, що залишаються значні розбіжності щодо запропонованих ними рамок і часових термінів для припинення війни. Про це повідомляє CNN

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Кейт Келлог, спецпредставник Трампа з питань України, який був присутній на зустрічах, сказав журналістам, що вважає раунд переговорів у Лондоні «відвертим, позитивним і продуктивним».

Але інший високопоставлений чиновник США сказав, що після зустрічі з Україною залишився широкий спектр розбіжностей, зокрема щодо питання послідовності виконання угоди.

Тим не менш, офіційні особи США не розраховують на можливість припинення вогню, навіть незважаючи на те, що вони наполягають на тому, щоб росія та Україна погодилися з пропозиціями, які вони виклали на стіл. Представники США публічно та приватно кажуть, що час спливає, хоча чіткого кінцевого терміну, який вони назвали, немає.

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Європейські чиновники наполягають, що в Лондоні було досягнуто прогресу в тому, щоб змусити українців розглянути питання про відмову від території, але побоюються, що це не виправдає очікувань Дональда Трампа.

Але українці хочуть припинення вогню, перш ніж вступати у дискусії про поступки, а Трамп, схоже, відмовляється від ідеї припинення вогню та наполягає на остаточній мирній угоді, сказав анонімник чиновник CNN.

«Нам вдалося переконати українців переконати себе зайняти більш дружню до адміністрації США позицію», — сказав європейський чиновник після дискусій в Лондоні.

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