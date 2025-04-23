Це може бути пастка для України: важке завдання міністра закордонних справ Британії

Американська дипломатична команда прибуває до Лондона для переговорів з Україною та її союзниками. Але це може бути пасткою, пише редактор відділу міжнародних відносин Іndependent Сем Кайлі. Приймаючи делегацію України для переговорів про «перемир'я» з росією, міністр закордонних справ Великої Британії має важке та незручне завдання — утримати їх на своєму боці і водночас переконатися, що він не завів Україну у пастку. Марко Рубіо, державний секретар США, дав зрозуміти, що США готові відмовитися від посередництва в мирних переговорах, якщо не буде прориву, йдеться у статті.

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Україна не матиме іншого вибору, окрім як відхилити пропозиції щодо замороження російського контролю над сходом країни. Зеленського, швидше за все, попросять визнати де-факто владу кремля над Кримом, погодитися з тим, що Україна ніколи не зможе вступити до НАТО, і взагалі покірно котитися під рф. Це може пояснити, чому українського президента не буде на зустрічі у Лондоні. Девід Леммі цього не хоче. Так само як і Франція та Німеччина, які також відправляють до Лондона своїх міністрів закордонних справ та радників з питань безпеки.

Всі вони зараз є частиною «коаліції рішучих», сформованої Кіром Стармером і Емануелем Макроном, щоб компенсувати швидкий вихід Америки з європейських справ — і відверту підтримку росії з боку Білого дому. Вони не можуть і не хочуть визнати, що Дональд Трамп і його адміністрація зробили все можливе не для досягнення миру в Україні, а для закріплення суверенітету кремля на захоплених ним землях.

Але, за повідомленнями американських ЗМІ, саме це Рубіо, Стів Віткофф, представник США по росії, і Кіт Келлог, представник по Україні, як очікується, намагатимуться продати Україні та її союзникам у Лондоні.

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Очікується, що вони погодяться залишити росії 20% території України в обмін на спостерігачів за припиненням вогню. Як йдеться у статті, очікується, що вони погодяться з тим, що США визнають контроль росії над Кримом.

Україна знає, що трапляється, коли вона кидає виклик Трампу. Вона постраждала від призупинення військової допомоги, а згодом її розвідувальні дані зі США були припинені саме тоді, коли росія почала контратаки в Курській області.

«Моє занепокоєння полягає в тому, щоб не дати Трампу знайти привід для того, щоб покласти провину на Україну. Трамп хоче вийти з переговорного процесу, бо бачить, що він безнадійний через путіна, — сказав Олександр Мережко, голова комітету у закордонних справах українського парламенту, в інтерв'ю The Independent. — Тому для нас дуже важливо не дати Трампу можливості звинуватити нас. Ми повинні продовжувати робити те, що робимо. Нам потрібно продовжувати робити те, що ми робили: залишатися конструктивними і погоджуватися з його ініціативами, якщо це не шкодить нашим національним інтересам, таким як територіальна цілісність і суверенітет України».

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Тим часом британський чиновник застеріг від припущень, що присутність американської делегації високого рівня свідчить про те, що остання зустріч у Парижі була переломним моментом.

Раніше публікувалася заява Володимира Зеленського про те, що Китай постачає рф артилерію.

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