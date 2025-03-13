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Росіяни знову стратили українських полонених на Курщині, — омбудсман

11:53 13 березня 2025
Росіяни знову стратили українських полонених на Курщині,&nbsp;— омбудсман

Росіяни продовжують вбивати українських військовополонених. В соцмережах шириться чергове відео з ймовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян. Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець.

«На оприлюдненому відео видно щонайменше 5 ймовірно вбитих військовополонених. Ми вкотре бачимо цинічну зневагу до міжнародного гуманітарного права зі сторони армії рф. Виконуючи місію Омбудсмана України, направив листи до ООН та МКЧХ, аби воєнний злочин був зафіксований. Ті, хто дає накази та виконує такі звірства, повинні нести сувору відповідальність. Якщо ви стали свідком або маєте будь-яку інформацію щодо зазначеного факту злочину проти українських військовослужбовців, просимо негайно повідомити про це на „гарячу лінію“ Омбудсмана України за номером 0800 50 17 20», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», наприкінці минулого року російські військові стратили групу українських полонених. Окупанти позбавили життя п'ятьох українських захисників.

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