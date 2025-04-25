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Принц Гаррі та Меган Маркл прийняли рішення щодо стосунків: що відбувається у родині

17:22 25 квітня 2025
Принц Гаррі та Меган Маркл

2025 рік почався для Меган Маркл з низки проєктів в різних сферах. Тепер герцогиня Сассекська продовжує розширювати свою присутність у ЗМІ. Від серії «З любов’ю, Меган» до подкасту «Зізнання жінки-засновниці» вона залишається в авангарді, демонструючи своє бачення підприємця.

Тим часом принц Гаррі та Меган, які зазвичай тримають у секреті свої стосунки, продовжуючи виконувати професійні та сімейні обов’язки, поділилися кількома моментами свого життя, пише edatv.news.

День народження старшого сина Арчі у квітні додав родині щасливих моментів. Попри те, що Сассекси дуже закриті щодо життя своїх дітей, Меган поділилася в соціальних мережах фотографіями, на яких вони насолоджуються сімейним спілкуванням, готують або збирають полуницю у саду біля будинку.

Для Меган і Гаррі батьківство залишається абсолютним пріоритетом. У нещодавньому інтерв'ю принц Гаррі висловив радість за успіх Меган, підкресливши, як він пишається нею. «Я неймовірно пишаюся всім, чого досягла Меган», — заявив принц виданню People.

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Обидва прагнуть нормально виховувати своїх дітей: якнайдалі від уваги та напруженості, яка зазвичай оточує королівську родину. Джерела, близькі до Сассексів, дали зрозуміти, що вони дуже залучені в життя своїх дітей.

«Гаррі та Меган надзвичайно активні, вони відвозять дітей до школи, забирають їх і присутні цілий день», — прокоментував друг родини.

Попри всі труднощі, вони залишаються єдиними у своїй меті створити безпечне та любляче сімейне середовище. Меган і Гаррі вдалося збалансувати своє професійне життя з відданістю дітям.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, чому принцу Гаррі доводиться захищати Меган Маркл.

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Читайте також: Принц Гаррі перейняв стратегію Меган Маркл щодо королівської родини

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