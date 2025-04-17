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Вболівали «по-королівськи»: принц Вільям з сином та кумом відвідали матч улюбленої команди

12:56 17 квітня 2025
Принц Вільям разом із принцом Джорджем на футболі, фото скріншот відео

Принц Вільям перестав приховувати, що є палким прихильником команди «Астон Вілла» і разом із сином Джорджем та його хрещеним батьком герцогом Вестмінстерським відвідали гру «селян» з французьким «Парі Сен-Жермен».

Для цього Вільяму, Джорджу та Х'ю Гросвенору довелося вирушити до Бірмінгему, який знаходиться більше ніж за 120 км від Лондона, пишуть британські ЗМІ.

Гра виявилася дуже драматичною. Господарі стадіону «Парк Вілла» пропустили гол у свої ворота на 11-й хвилині, але в цілому виграли матч з рахунком 3:2.

Телевізійники показали, як Вільям та Джордж підтримували свою команду та піднімалися з місць, утворюючи «хвилі» з іншими вболівальниками.

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Раніше в інтерв'ю принц Вільям розповідав, що ще в юності вибрав «Астон Віллу» як улюблену команду, тому що просто не хотів вболівати за «розкручені» клуби на кшталт «Челсі» чи «Манчестер Юнайтед».

Зазначимо, що принц Вільям був змушений довгий час приховувати, що вболіває за «лондонських селян», і спілкувався на сайтах вболівальників під вигаданими іменами.

Також нагадаємо, що на відміну від Вільяма та Джорджа, принцеса Уельська Кейт Міддлтон не вважає себе палкою фанаткою футболу, проте приділяє багато уваги розвитку руху скаутів Великобританії.

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