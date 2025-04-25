Як українські IT-розробники перетворили телевізори в готелях по всьому світу на цифрового конс’єржа

Уявіть, ви заселяєтеся в готель, вмикаєте телевізор — і перед вами не просто канали, а повноцінний цифровий помічник. Можна замовити їжу, переглянути розклад трансферів, увімкнути YouTube, викликати адміністратора, дізнатися прогноз погоди або навіть записатися на масаж. Саме так працює Viggo Smart Hotel — розумна TV-система для готелів, яка перетворює звичайний телевізор на повноцінний центр керування сервісами та розвагами.

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За створенням та підтримкою цього сервісу стоїть українська компанія NATIFE родом із Запоріжжя.

«Ми працюємо над проєктом вже 7 років, з 2018 року. В компанію звернувся замовник проєкту з Ізраїлю, і ми з командою одразу взялися до роботи. Тоді клієнт навіть приїздив до Запоріжжя знайомитися з командою — ми зустрічали його за всіма українськими традиціями», — розповідає Дмитро Бойчук, співвласник компанії NATIFE та керівник відділу розробки проєкту Viggo.

Застосунок працює на Android TV без рут-доступу, що робить його простим у встановленні та безпечним для використання в будь-якому номері. Він інтегрується з внутрішніми системами бронювання та сервісу, а це означає, що гість може замовити все — від сніданку в номер до трансферу в аеропорт — просто з екрана телевізора. Також на платформі є доступ до YouTube та Spotify.

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«Клієнтська база та географія проєкту постійно зростають, наша команда надає підтримку роботи сервісу по всьому світу. Одного разу я як керівник розробки літав в Амстердам, Нідерланди, аби налаштувати роботу Viggo в одному з кращих готелей міста. Це був цікавий досвід роботи „в полі“», — розповідає Дмитро Бойчук.

Viggo Smart Hotel щомісячно використовують більше 5000 користувачів по всьому світу. Лідерами є Ізраїль, Південна Африка, Чилі, ОАЕ та США. Потім йде Європа. Зараз, окрім готелей, до сервісу починають підключати й лікарні, що дасть новий виток розвитку проєкту.

Дмитро розповідає, що їхня команда пишається, що закордонні клієнти обирають для своїх проєктів саме українських розробників, адже українці показують високу якість продукту та високий професіоналізм у роботі, прославляючи нашу країну на світовій арені.

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