«Без перемоги в тилу не може бути перемоги на фронті»: ветеран війни підозрює власника «БРСМ» в держзраді

Андрій Біба втік до Італії, але звідти намагається просувати в Україні проросійські наративи та фінансує московську церкву. Щонайменше власник «БРСМ-Нафта» заслужив на статтю про державну зраду за це. Про це написав у своєму Телеграм-каналі ветеран російсько-української війни, лідер організації «Національний Спротив» Олексій «Сталкер».

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«Нещодавно Біба знову сплив: виявляється, він продовжує фінансувати московську церкву. Тобто Біба втік до Італії, але звідти намагається просувати в Україні проросійські наративи. Щонайменше він заслужив на статтю про державну зраду», — зазначив Сталкер.

Лідер організації «Національний Спротив» пише, що власник мережі автозаправок «БРСМ-Нафта» Андрій Біба піднявся завдяки Януковичу, а після Революції Гідності підтримував партію Шарія, фінансував будівництво московських церков та протести проти Варфоломія після надання Томосу.

За словами ветерана з позивним «Сталкер», низка політиків, блогерів та бізнесменів продовжують підтримувати «рускій мір» та московську церкву в Україні.

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«УПЦ МП або, точніше, УПЦ ФСБ залишається проросійським центром впливу у країні. Ця церква може стати фундаментом, на якому путін намагатиметься відродити свій політичний вплив у нашій країні. Питання її ліквідації — це питання національної безпеки», — наголосив він.

«Сталкер» вважає, що московській церкві в Україні немає місця, тому потрібно обмежити можливості для її фінансування.

«Окрім реального фронту на передовій існує ще й тил, про який не варто забувати. Без перемоги в тилу не може бути перемоги на фронті. Тил має бути надійним, і він має бути зачищений від усіх проросійських елементів, від усіх, хто їх фінансує», - пише «Сталкер».

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Згідно з журналістським розслідуванням видання «Інформатор», власник мережі АЗС «БРСМ-Нафта» Андрій Біба продовжує підтримувати московську церкву та отримувати нагороди від неї під час повномасштабної війни з росією. А допомога компанії ЗСУ виглядає як блюзнірство або може бути операцією з прикриття.

Військовий, що служить в одному з бойових підрозділів, Олександр Ігнатьєв закликав бойкотувати цю мережу заправок.

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