Недоплатили понад 1 млрд грн податків: експерт назвав мережі АЗС

Мережа АЗС «БРСМ-Нафта» потенційно недоплатила у 2024 році 680 млн грн податків, Avantage 7 — 300 млн грн, Мотто — 150 млн грн. Загальна ж сума недоотриманих бюджетом податків за минулий рік від несумлінних мереж АЗС становила 6 млрд грн.

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Про це написав експерт ринку пального, директор Консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн.

«Якщо орієнтуватися на показник 2,62 грн/л, із яким закінчила рік п’ятірка лідерів серед ТОП-10, потенціал БРСМ вимірюється у 680 млн грн. Це сума, яку потенційно недоплачено торік і яку бюджет зможе побачити поточного року, якщо податківці нарешті наведуть сюди свій „прожектор“. Вельми перспективними можуть стати й поглиблені дослідження цього „родовища“ за 2023 та 2022 роки, коли взагалі було не до податків», — написав Куюн.

Ще один «перспективний» платник, за його словами, мережа АЗС Avantage 7: її податковий потенціал оцінюється у понад 300 млн грн на рік.

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На думку експерта, у повному маргінесі продовжує перебувати МОТТО.

«До кінця 2023 року вона перебувала під контролем Едуарда Ставицького і завжди теліпалась у хвості податкового рейтингу. Аж ось намалювався новий власник — мережа „Паралель“ та її лідер Олександр Дубінін, а з ними і надії на позитивні перетворення. Втрати бюджету від МОТТО можна оцінити в 150 млн грн», — зазначив експерт.

Він наголосив, 2024 року несумлінні автозаправні мережі недоплатили мінімум 6 млрд грн податків — в «тіні» залишилося до 30% потенційних надходжень від цього ринку.

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«З нового року в Державній податковій службі новий керівник, який хоче показати результат. Власне, ринок пального буде найкращим маркером, оскільки є повна ретроспектива роботи „попередників“ і база порівняння. А головне, навіть неозброєним оком видно, що запитання треба ставити половині заправних мереж. Мізерні зарплати, безприбуткова діяльність — роботи багато. Часу на розкачку немає, податки були і залишаються чи не єдиним джерелом фінансування Сил оборони України», - підсумував Куюн.

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