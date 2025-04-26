Відстрочку від мобілізації можуть надати ще одній категорії військовозобов'язаних

В Україні педагоги мають право на відстрочку від мобілізації. Не виключено, що невдовзі таке право буде надано й ще одній категорії педагогічних працівників.

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Так, в МОН пропонують, абі відстрочку надавали працівникам закладів позашкільної освіти державної і комунальної форми власності. Йдеться, зокрема, про педагогів-керівників гуртків за важливими для країни напрямами: науково-технічним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним, еколого-натуралістичним.

«Позашкільна освіта за зазначеними напрямами відіграє важливу роль у формуванні навичок, важливих для розвитку технологічного, наукового та економічного потенціалу України. Залучення молоді до STEM-освіти, наукової та інженерної діяльності, а також виховання громадянської позиції — стратегічне завдання держави, що потребує підтримки професійного кадрового складу у сфері позашкілля», — заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Пропонується, аби відстрочку надавали тим педагогічним працівникам, які станом на 1 січня 2025 року вже працюювали й продовжують працювати за основним місцем роботи. Це обмеження пропонують застосувати, аби уникнути можливих зловживань.

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Пропозиція МОН схвалена урядом, далі її має розглянути парламент.

Нагадаємо, що уряд ухвалив рішення посилити перевірку даних чоловіків, які подають заявки на відстрочку від мобілізації. Так, реєстр «Оберіг» буде синхронізований із Єдиним реєстром боржників. Якщо система виявить, що особа має непогашений борг — наприклад, з аліментів — подання на відстрочку буде автоматично відхилено.

Фото с сайта osvitanova.com.ua

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