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Суспільство та люди

Для однієї з категорій військовозобов'язаних скасують відстрочку від мобілізації: кого це стосується

18:08 22 квітня 2025
В Україні частина військовозобов&#39;язаних втратить право на оформлення відстрочки

В Україні, де триває загальна мобілізація, українцям з боргами більше не варто сподіватися на автоматичну відстрочку. Уряд ухвалив рішення посилити перевірку даних чоловіків, які подають заявки на відстрочку від мобілізації. Відтепер реєстр «Оберіг» буде синхронізований із Єдиним реєстром боржників. Якщо система виявить, що особа має непогашений борг — наприклад, з аліментів — подання на відстрочку буде автоматично відхилено.

Навіть кілька прострочених платежів можуть «заблокувати» доступ до онлайн-сервісів відстрочки.

Зазначимо, що раніше заявки на відстрочку розглядалися за окремою процедурою, а фінансові зобов’язання не впливали напряму на рішення. Тепер же автоматична перевірка через об’єднання баз дозволить оперативно виявляти порушників та боржників.

Як писали «ФАКТИ», Кабмін подав до парламенту законопроєкт № 13193, що передбачає оновлення статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Метою цієї ініціативи є унеможливлення використання освіти як легальної підстави для уникнення мобілізації.

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