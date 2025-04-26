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У Ватикані прощаються з Папою Римським Франциском: трансляція

11:09 26 квітня 2025
Прощання з Папою Римським Франциском відбувається на площі Святого Петра. Фото Ватикан медіа

У суботу, 26 квітня, об 11−00 у Ватикані розпочалася церемонія прощання з Папою Римським Франциском, який помер після тривалої та тяжкої хвороби 21 квітня.

Як повідомляють «Новини Ватикану», напередодні кардинал Кевін Фаррелл очолив у базиліці Святого Петра обряд закриття труни з тілом покійного. У труні покладено монети, викарбувані під час понтифікату, офіційні медалі понтифікату за кожен рік служіння, а також Rogito — нотаріальний документ з інформацією про покійного.

З Папою Римським прощаються у Ватикані. Фото Ватикан медіа

Церемонія прощання відбувається на площі Святого Петра.

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Після її завершення труна з тілом Папи Франциска буде доставлена до Риму в базиліку Санта Марія Маджоре. Такою була остання воля понтифіка. Вперше за багато років Папа Римський буде похований поза Ватиканом.

Участь у церемонії прощання візьмуть близько 170 делегацій із різних країн, у тому числі голови держав.

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Не виключено, що сьогодні у Ватикані може відбутися зустріч президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського.

Фото Ватикан Медіа

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