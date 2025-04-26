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Дональд Трамп сьогодні може зустрітись з Володимиром Зеленським у Ватикані

9:09 26 квітня 2025
Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Президент Дональд Трамп, прямуючи до Ватикану для участі у похороні Папи Римського, сказав, що, можливо, він зустрінеться там з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє CNN.

Відомо, що Трамп і Зеленський сидітимуть окремо на похороні 26 квітня, оскільки Ватикан дотримуватиметься протоколу, який розташовує делегації у французькому алфавітному порядку, а не в англійському. Якби високопосадовці на церемонії прощання з понтифіком сиділи в алфавітному порядку англійською мовою, делегацію України розмістили б дуже близько до делегації Сполучених Штатів Америки, оскільки обидві країни починаються з літери U. Однак французькою мовою США називаються États-Unis, тому американська делегація буде сидіти поруч із посадовцями Естонії та Есватіні.

Трамп і Зеленський не бачились особисто з лютневої гарячої зустрічі в Овальному кабінеті, де лідер США та віцепрезидент Джей Ді Венс розкритикували українського президента.

У свою чергу Володимир Зеленський заявив, що він відкритий для зустрічі з Трампом у Ватикані під час церемонії прощання з понтифіком.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як Папа Римський допоміг купити дрони для ЗСУ, та кого ЗМІ вважають фаворитом серед кандидатів на пост понтифіка.

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