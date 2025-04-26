41.17 / 41.87 47.06 / 47.83
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Наука та технології

«Ознак хакерської атаки немає»: стала відома причина масштабного збою в роботі онлайн-сервісів

18:09 26 квітня 2025
Масштабний збій 26 квітня стався не через атаку хакерів

В Києві 26 квітня вранці було зафіксовано черговий технічний збій, який ускладнив розрахунки за проїзд в транспорті. CEO українського дата-центру De Novo Максим Агеєв записав відеозвернення щодо ситуації в дата-центрі De Novo, що призвела до масштабного збою.

«Сьогодні вранці в нашому дата-центрі трапилася аварія, в результаті якої було знеструмлено повністю всю будівлю, де знаходиться наш дата-центр і наші хмарні сервіси. Що саме відбулось? Я хочу розповісти це, щоб зняти всі спекуляції, які зараз наростають в інтернеті. Зранку технічні служби дата-центру проводили регламентні роботи по оноаленню та заміні джерел безперебійного живлення. Під час виконання цих робіт раптом спрацювала одна з систем переключення живлення, і заблокувала доступ як до акумуляторної батареї, так і до генераторів. Вся аварія тривала з 8:03 до 8:17 ранку. Тобто 14 хвилин. Через 14 хвилин ми відновили електроживлення всіх систем, але проблема ключова заключалася в тому, що знеструмлено було велику кількість обладнання наших клієнтів. І відновлення роботи цих систем займає досить багато часу», — сказав він.

За словами Агеєва, станом на 11:00 роботу публічної хмари для всіх користувачів відновлено.

«Відновлено роботу всього обладнання клієнтів, які розміщують свої комп’ютерні системи у нашому дата-центрі. Тривають роботи по усуненню проблем в деяких сегментах нашої мережі, є невелика кількість клієнтів, які поки що стоять в черзі. Але більшість клієнтів вже працює», — повідомив CEO De Novo.

РЕКЛАМА

Агеєв додав, що нинішній збій — перший у практиці компанії з 2008 року.

«Що трапилося, будемо розбиратися. Проведемо внутрішнє розслідування, зробимо розбір польотів. Це дуже для нас важливий професійний виклик. Ми не бачимо ознак хакерської атаки», — заявив він.

Як писали «ФАКТИ», у березні через потужну кібератаку ворога певний час не працювали онлайн-сервіси «Укрзалізниці».

РЕКЛАМА

44

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонери 65+ мають право на доплату до пенсії, фото з відкритих джерел

Підвищать без індексації: у кого з пенсіонерів скоро зросте сума виплат

Принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл прийняли рішення щодо стосунків: що відбувається у родині

Гороскоп від індійських астрологів. Фото astrosage.com/

Овнам — спонтанність, Терезам — стрес, а Скорпіонам — дружня підтримка: поради астрологів на 26 квітня

Карта Таро Місяць. Фото Pixabay

Водоліям — «Колісниця», Ракам — «Король Жезлів», а Дівам — «Десятка Кубків»: Таро-прогноз та поради карт на 26 квітня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту