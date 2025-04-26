«Ознак хакерської атаки немає»: стала відома причина масштабного збою в роботі онлайн-сервісів

В Києві 26 квітня вранці було зафіксовано черговий технічний збій, який ускладнив розрахунки за проїзд в транспорті. CEO українського дата-центру De Novo Максим Агеєв записав відеозвернення щодо ситуації в дата-центрі De Novo, що призвела до масштабного збою.

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«Сьогодні вранці в нашому дата-центрі трапилася аварія, в результаті якої було знеструмлено повністю всю будівлю, де знаходиться наш дата-центр і наші хмарні сервіси. Що саме відбулось? Я хочу розповісти це, щоб зняти всі спекуляції, які зараз наростають в інтернеті. Зранку технічні служби дата-центру проводили регламентні роботи по оноаленню та заміні джерел безперебійного живлення. Під час виконання цих робіт раптом спрацювала одна з систем переключення живлення, і заблокувала доступ як до акумуляторної батареї, так і до генераторів. Вся аварія тривала з 8:03 до 8:17 ранку. Тобто 14 хвилин. Через 14 хвилин ми відновили електроживлення всіх систем, але проблема ключова заключалася в тому, що знеструмлено було велику кількість обладнання наших клієнтів. І відновлення роботи цих систем займає досить багато часу», — сказав він.

За словами Агеєва, станом на 11:00 роботу публічної хмари для всіх користувачів відновлено.

«Відновлено роботу всього обладнання клієнтів, які розміщують свої комп’ютерні системи у нашому дата-центрі. Тривають роботи по усуненню проблем в деяких сегментах нашої мережі, є невелика кількість клієнтів, які поки що стоять в черзі. Але більшість клієнтів вже працює», — повідомив CEO De Novo.

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Агеєв додав, що нинішній збій — перший у практиці компанії з 2008 року.

«Що трапилося, будемо розбиратися. Проведемо внутрішнє розслідування, зробимо розбір польотів. Це дуже для нас важливий професійний виклик. Ми не бачимо ознак хакерської атаки», — заявив він.

Як писали «ФАКТИ», у березні через потужну кібератаку ворога певний час не працювали онлайн-сервіси «Укрзалізниці».

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