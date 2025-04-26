В Україні масштабний збій у роботі терміналів: неможливо розплатитися карткою, мобільні застосунки не працюють

В Києві зафіксовано черговий технічний збій, який ускладнив розрахунки за проїзд в транспорті.

Як повідомляють в Київській міській державній адміністрації, тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро. Причина — технічний збій у «Ощадбанка», фахівці якого наразі працюють над усуненням несправності.

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Сплатити за проїзд можна:

транспортною картою;

qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;

паперовим qr-квитком.

Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою киянам та гостям столиці обіцяють повідомити додатково.

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Тим часом в українських тг-каналах повідомляють про збої й в інших системах. Так, йдеться про неможливість поповнення банківських карток, про те, що не працюють платіжни системи, є збої в роботі «Нової пошти» та «Дії», неможливо розплачуватися картками різних банків, не працюють Apple Pay и Google Pay.

Тим часом в «Дії» повідомляють, що збій у роботі мобільних застосунків стався через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних.

«Щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами. Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів. Вже зовсім скоро ваші документи та послуги знову будуть під рукою», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що у березні через потужну кібератаку ворога певний час не працювали онлайн-сервіси «Укрзалізниці».

Фото Pixabay

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