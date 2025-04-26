«Можливо, він просто мені підігрує»: Трамп про путіна після зустрічі з Зеленським

Президент США Дональд Трамп, який зустрівся у Ватикані з президентом України Володимиром Зеленським, опублікував пост у Truth Social, у якому не виключив, що російський диктатор володимир путін просто підігрує йому.

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«Не було жодних причин для того, щоб путін обстрілював ракетами райони з цивільним населенням, великі та малі міста протягом останніх кількох днів. Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупиняти війну, він просто мені підігрує, і з ним треба діяти по-іншому, через „Банківський сектор“ чи „Вторинні санкції“? Занадто багато людей помирають!» — написав президент США.

Перед цими словами Трамп написав довгу тираду на адресу одного з провідних кореспондентів New York Times Пітера Бейкера, якого глава Білого дому звинувачує в упередженості, зокрема щодо його політики в Україні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розкритикував «мирний план» президента США Трампа. За його словами, у цій угоді реально нічого не може зупинити третє російське вторгнення.

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