«путін без розбору вбиває дедалі більше українських мирних жителів»: Джонсон розкритикував план Трампа

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував «мирний план» президента США Дональда Трампа. Після масованого удару рф по Україні в ніч проти 24 квітня він опублікував у соцмережі різку заяву:

ВІДЕО ДНЯ

«путін без розбору вбиває дедалі більше українських мирних жителів, убив та поранив 100 осіб у Києві, включно з дітьми. І яка йому винагорода за останніми мирними пропозиціями? Право зберігати суверенну українську територію він забрав насильством і з порушенням міжнародного права. Право розпоряджатися долею України шляхом заборони членства в НАТО. Зняття санкцій проти росії. Економічне партнерство з Америкою. Шанс відновити свої збройні сили для наступної атаки за кілька років. Щодо України, що вони отримують після трьох років героїчного опору жорстокій і неспровокованій навалі? Яка їхня винагорода за жахливі жертви, на які вони пішли, заради, як їм нескінченно говорили, свободи та демократії в усьому світі?»

Окрім права ділитися своїми природними ресурсами зі Сполученими Штатами, вони нічого не отримують, вважає Джонсон.

«Що в цій угоді може реально зупинити третє російське вторгнення? Нічого. Якщо ми хочемо запобігти новим звірствам з боку путіна, ми повинні мати довгострокову, надійну і перш за все належним чином фінансовану гарантію безпеки для України — гарантію, видану Великобританією, США та всіма західними союзниками», — написав Джонсон.

РЕКЛАМА

Додамо, що раніше запропонований президентом США «мирний план» передбачає визнання Криму і майже всіх захоплених окупантами українських територій російськими. Також йдеться про скасування санкцій проти рф.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що переговори щодо припинення війни в Україні, які мали відбутись у Лондоні на рівні глав МЗС, несподівано відклали.

РЕКЛАМА

29

Читайте нас у Facebook