П'ятнадцять хвилин тет-а-тет: Зеленський і Трамп поспілкувалися на похороні Папи Римського

Президент України Володимир Зеленський у Римі провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Політики зустрілися перед похороном Папи Римського Франциска. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, інформує Суспільне.

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Никифоров повідомив, що президенти зустрілися у Базиліці Святого Петра. Розмова тривала близько 15 хвилин. Лідери домовилися продовжити переговори. Команди працюють над організацією продовження зустрічі.

Як повідомляє Sky News, за словами офіційного представника Білого дому, президенти США та України провели «дуже продуктивну дискусію» і також домовилися провести подальші переговори після меси.

«Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, Президенте Дональде Трампе!» — написав Зеленський.

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Зазначимо, що це перша особиста зустріч Трампа і Зеленського після суперечки в Білому домі в лютому.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував «мирний план» президента США Трампа. За його словами, в цій угоді реально нічого не може зупинити третє російське вторгнення.

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«Якщо ми хочемо запобігти новим звірствам з боку путіна, ми повинні мати довгострокову, надійну і перш за все належним чином фінансовану гарантію безпеки для України — гарантію, видану Великобританією, США та всіма західними союзниками», — пояснив Джонсон.

Фото: Офіс президента України

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