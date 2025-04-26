«Операція триває»: Генштаб ЗСУ спростував «переможну» заяву росіян про бої в Курській області

В Генеральному штабі ЗСУ спростували інформацію окупантів про завершення бойових дій на території Курської області. Про це йдеться в повідомленні Генштабу в Telegram.

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«Повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області рф не відповідають дійсності. Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони. Від початку доби в операційній зоні угруповання військ „Курськ“ відбито п’ять штурмових дій противника, ще одне таке бойове зіткнення наразі триває. Загроза оточення наших підрозділів відсутня. Заяви ворожого керівництва про „розгром“ українського угруповання військ є нічим іншим, як пропагандистським вивертом та бажанням видати бажане за дійсне», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі також зазначили, що активні дії Сил оборони у визначених районах Бєлгородської області рф також тривають.

«Від початку проведення Курської операції Сил оборони України, із 06.08.2024, втрати армії росії в операційній зоні угруповання військ „Курськ“ становлять: особового складу — 62,4 тис. осіб, із них безповоротні — 25,2 тис, санітарні — 36,2 тис. Ще 983 військовослужбовців армії агресора були взяті в полон. Завдяки цьому відбулися обміни, що дозволило повернути додому з російської неволі сотні наших воїнів. Загальні втрати армії КНДР на Курському напрямку становлять понад чотири з половиною тисячі вбитими та пораненими», — повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Раніше міноборони країни-агресорки опублікувало повідомлення російського диктатора володимира путіна про нібито «завершення розгрому українських військових формувань в Курській області».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно вісім бійців ССО «поклали» взвод корейців на Курському напрямку.

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