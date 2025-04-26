Українського чемпіона світу з боксу затримано за підозрою у серії крадіжок

Чемпіон світу та бронзовий призер чемпіонату Європи з боксу 36-річний Євген Хитров, якого свого часу посварили за нецензурщину у прямому ефірі, затриманий у суботу, 26 квітня, при в'їзді до Кривого Рогу, інформує svoi.kr.ua.

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Повідомляється, що Хитров може бути причетний до крадіжок на сільгосппідприємствах. Його разом із спільником затримали після однієї з таких справ, йдеться нібито не про один епізод. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу для знаменитого боксера.

Нагадаємо, що Хитров представляв Україну на Олімпійських іграх-2012 у Лондоні, де спірним рішенням суддів програв в 1/8 фіналу британцю Ентоні Огого. Тоді рахунок бою був 18:18, при цьому Євген двічі відправляв суперника в нокдаун, але перемогу все ж таки присудили британцю.

До речі, уродженець Кривого Рогу провів дуже непогану професіональну кар'єру, вигравши 20 боїв (17 з них — нокаутом) та зазнавши лише двох поразок.

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Повісивши рукавички на цвях, Хитров працював тренером у клубі КБ-75. Схоже, не лише…

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Фото Facebook

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