Частині пенсіонерів виплатять у травні надбавку до пенсії: про які суми йдеться

Всупереч сумним новинам про те, що ООН в цілому обмежила підтримку переселенців в Україні через брак коштів, Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) продовжила до кінця травня виплати українцям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

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Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики України.

Додаткову грошову допомогу отримають пенсіонери та громадяни певних категорій.

Програма була започаткована у серпні 2023 року, її мета — надання адресної грошової допомоги тим громадянам, які:

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проживають у районах активних або потенційних бойових дій;

мають низький рівень доходу;

не отримують інших міжнародних гуманітарних виплат.

Щомісяця додаткову підтримку отримують близько 507 тисяч українців, а загальна сума виплат складає 272 мільйони гривень.

Скільки становить допомога?

Розмір виплати залежить від уже наявної пенсії чи соціальної допомоги. Якщо, наприклад, людина отримує 2700 грн, то від ВПП ООН вона додатково отримає 550 грн — так, щоб загальна сума становила 3250 грн.

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Кому не потрібно звертатися повторно

Виплати будуть здійснюватися автоматично — без додаткових звернень, на ті ж банківські рахунки або через «Укрпошту», як і основна пенсія чи соціальна виплата.

Хто має право на допомогу?

Програма охоплює:

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пенсіонерів;

осіб з інвалідністю;

людей, які не мають права на пенсію, але перебувають у складних життєвих обставинах.

Нагадаємо, що найближчими днями частина пенсіонерів отримає 4 тисячі гривень допомоги — йдеться про жителів Полтавської області. Крім того, додаткові кошти отримають чекають на тих пенсіонерів, кому у найближчі дні виповниться 65 років.

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