Зеленський ввів санкції проти кремлівських пропагандистів: у списку Бардаш, Карасьов і не тільки

Президент Володимир Зеленський, який побував з траурною місією у Кривому Розі, запровадив сьогодні, 11 квітня, нові санкції проти осіб, які пов'язані з пропагандистським рупором Кремля.

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Про це йдеться в указах глави держави.



«Посилюємо тиск на пропагандистів війни й тих, хто виправдовує росію, а також разом з партнерами блокуємо діяльність російського тіньового флоту. Відповідні укази вже на сайті», — розповів Зеленський.

Згідно з указом № 230/2025 з 11 квітня вводиться у дію рішення «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

У додатку до документа вказано перелік з фізичних та юридичних осіб, проти яких запроваджено санкції. У списку 71 фізособа та 18 пропагандистських медіа. Серед них проект Віктора Медведчука «Другая Украина».

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Так санкції запровадили проти:

російського пропагандиста та кореспондента «россия 1» Олександра Сладкова;

російської журналістки та пропагандистки Аріни Шарапової;

українського політтехнолога і проросійського пропагандиста Вадима Карасьова;

пропагандиста Олександра Шелеста;

російського продюсера українського походження Юрія Бардаша.

До них застосовано в т. ч. блокування активів, позбавлення державних нагород; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань та заборона поширення медіа на території України.

Указ № 229/2025 вводить санкції проти російського тіньового флоту, та містить додаток з переліком осіб, причетних до його функціонування.

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«Нові санкційні кроки. Посилюємо тиск на пропагандистів війни й тих, хто виправдовує Росію, а також разом з партнерами блокуємо діяльність російського тіньового флоту. Відповідні укази вже на сайті. Готується й ще одне рішення РНБО щодо функціонерів. Указ — незабаром», — повідомив перед цим Зеленський.

Зазначимо, що на початку лютого стало відомо, що Україна запровадить три нові пакети санкцій проти представників рф. Обмеження планували запровадити проти «тіньового флоту» росії, пропагандистів та тих, хто допомагає вивозити українські пам'ятки.

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