Зовсім відірваний від реальності: репер Потап запустив веселий ролик у День жалоби

Українські зірки та культурні установи скасовують заплановані премʼєри та вистави через День жалоби за загиблими внаслідок масштабної ракетної атаки росіян. Нагадаємо, в ніч на 24 квітня ворожа ракета поцілила у житловий будинок у Києві та вбила дванадцять його мешканців.



В той же час шоумен Потап 25 квітня в Instagram розмістив новий ролик на пісню свого нового проєкту Slavic Balagan.



«Скоро Opa!» — написав шоумен.

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Звичайно, навряд чи Потап проігнорував день жалоби, який оголосили в його рідному місті Києві — скоріше за все, він дійсно відірваний від реальності, від війни та проблем, пов'язаних з нею. І не знайшлось нікого, хто міг би пояснити Потапу, наскільки недоречним його крок.

У ролику шоумен виконує запальний танець із двома жінками. Одна з них — у весільній сукні й фаті, інша — у короткій блискучій сукні.

Характерно, що ніхто з українців не підтримали «оптимістичний» ролик — лише одна з учасниць гурту «Не Ангели».

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Нагадаємо, що навіть Софія Ротару, яка начебто проживає за кордоном, більше знає про події в Україні, аніж деякі «українські» артисти.

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