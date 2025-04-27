До 16 тисяч грн на місяць: хто має право на таку допомогу

В Україні розробляють спеціальні механізми підтримки осіб старшого віку, серед яких, зокрема, виплати додаткових сум при досягненні 65 років.

В цілому підтримка людей старшого віку передбачає три складові, розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, пише видання «На пенсії».

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Йдеться про створення умов роботодавцям для працевлаштування літніх співробітників, які бажають продовжувати працювати, впровадження спеціальних навчальних програм, а також послуг догляду та підтриманого проживання для тих, хто цього потребує, зокрема, людей з інвалідністю та ВПО старшого віку.

«Ми маємо змінити культуру сприйняття старшого віку. Адже такі люди мають досвід, користуючись яким, вони можуть зробити суттєвий економічний внесок. Наше завдання — допомогти старшим людям за їхнім бажанням якомога довше залишатися на ринку праці», — сказала Оксана Жолнович.

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За її словами, планують зменшити податкове навантаження для роботодавців, в яких працюють люди старшого віку. Очікується, що їх частково звільнять від сплати ЄСВ та зроблять знижене ПДФО. Щоб літні працівники були конкурентноздатними, для них працюватиме система перекваліфікації.

Що зміниться для людей, які потребують догляду

Для людей старшого віку, які потребують додаткового догляду, державний бюджет фінансує соціальні послуги, зокрема підтримане проживання. Ним можуть скористатися і люди з інвалідністю. Йдеться про проживання таких людей в невеликих будинках чи квартирах із підтримкою соціального працівника. Мета — уникнути їхнього вимушеного переселення в спеціальні установи і зберегти певну незалежність.

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«Держава покриває витрати на таке проживання — до 16 тисяч гривень на місяць, залежно від рівня підтримки. До послуги входить допомога фахівців у побуті, догляді, закупівлі продуктів, юридичному супроводі, сприянні соціалізації», — уточнила Оксана Жолнович.

Планується також створити мережу центрів денного догляду, де люди старшого віку зможуть перебувати протягом кількох годин на день. Вони стануть у нагоді, коли рідні люди працюють, а родичі старшого віку не можуть залишатися без нагляду.

Очікується, що центри денного догляду стануть альтернативою інтернатному догляду, коли це можливо.

Також варто згадати про тих пенсіонерів, яким ось-ось виплатять надбавку до пенсії з позабюджетних джерел.

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