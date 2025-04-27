Пенсія приватним підприємцям: як вона розраховується та що змінилося у 2025 році

Чимало українців знають, що в Україні з середньою зарплатою та 35 роками стажу можна отримати пенсію в розмірі 5269,9 грн — не дуже радісна перспектива.

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В той же час багато приватних підприємців, які не завжди офіційно платили ЄСВ, побоюються, чи буде у них пенсія взагалі. Ситуацію з такими пенсіями прокоментував експерт з пенсійного права Сергій Коробкін.

Пенсія приватним підприємцям: що потрібно знати

Якщо ви є приватним підприємцем (ФОП), важливо знати, як нараховується пенсія підприємцям та які періоди роботи та сплати внесків зараховуються до страхового стажу. Це безпосередньо впливає на можливість оформити пенсію за віком та її розмір.

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Сергій Коробкін зазначив, що для призначення пенсії за віком у 2025 році необхідно мати не менше ніж 32 роки страхового стажу. 2026 року цей показник збільшиться до 33 років.

«Якщо такого стажу немає, то пенсія за віком призначається у 63 чи 65 років, залежно від кількості стажу та року досягнення відповідного віку. Скільки саме стажу ви придбали до 2002 року, нам невідомо. Але періоди підприємницької діяльності, за які не сплачувалися внески, до страхового стажу точно не віднесуть. Таким чином, щонайменше 5 років стажу випадає. Можливо, саме їх не вистачить для своєчасного оформлення пенсії», — наголосив Сергій Коробкін.

Важливо враховувати, що періоди, коли підприємець не сплачував ЄСВ, не зараховуються до страхового стажу, що може знизити шанси на своєчасне отримання пенсії.

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Як нараховується пенсія підприємцям: особливості

Зарплата для розрахунку пенсії рахуватиметься за усі періоди трудової діяльності, починаючи з 1 липня 2000 року до моменту призначення пенсії.

Якщо підприємець свого часу відмовлявся від сплати ЄСВ або робив мінімальні внески, це негативно позначиться на розмірі майбутньої пенсії.

Недостатній стаж або низький офіційний дохід призведуть до низької пенсії, яка буде близькою до встановленого мінімального рівня.

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Пенсія приватним підприємцям залежить від стажу, сплати страхових внесків та періоду роботи. Щоб забезпечити гідну пенсію, важливо своєчасно сплачувати внески та вести облік стажу. Знаючи, як нараховується пенсія підприємцям, можна планувати свою пенсійну стратегію та уникати неприємних сюрпризів у майбутньому.

Нагадаємо, раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, хто з пенсіонерів зможе отримувати до 16 тисяч гривень допомоги від держави.

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