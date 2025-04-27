Меган Маркл почала сильно нервувати через свій подкаст: що сталося

Попри успішний перехід від серії «З любов’ю, Меган» до подкасту «Зізнання жінки-засновниці», дружина принца Гаррі Меган Маркл почала останнім часом сильно нервувати.



Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

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Після зйомок трьох епізодів справа «застопорилась»: у гості до Мег відмовились прийти Бейонсе та Тейлор Свіфт, і ні з ким іншими зв'язатись не вдалося.

Тейлор Свіфт не готова вийти в ефір разом з Меган

«Ніхто не бере слухавку», — заявило одне з джерел, близьких до знімальної групи, додавши: «Шоу не відбудеться».

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«Тут немає Тейлор Свіфт. Ні Бейонсе. Навіть Хейлі Бібер нема. І коли ви виступаєте за розширення прав та можливостей жінок, це проблема», — пояснив інсайдер.

«Це красномовно говорить про її привабливу силу. Вона не приваблює знаменитостей», — додав інший.

У дебютному епізоді нового подкасту Меган взяла інтерв'ю у засновниці сайту знайомств Bumble Вітні Вулф Херд.

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Запис подкасту. Фото instagram.com/meghan/

У другій частині вона була з Решмою Сауджані, фундаторкою Girls Who Code, організації для жінок-програмістів, а в останньому випуску поговорила зі своєю подругою, перукарем-колористом Кеді Лі, в компанію якої колишня зірка «Форс-мажорів» також інвестувала.

Джерело, близьке до створення шоу, повідомило, що вона та її команда «зателефонували всім знаменитостям», щоб ті приєдналися до неї для «чесних бесід з жінками, які будували кар'єру з нуля, стикалися з труднощами і продовжували рухатися вперед». Але ці заклики спокійно проігнорували.

Таким чином, замість відомих людей чи культурних діячів Меган тепер, як очікується, спілкуватиметься з великою кількістю друзів, інфлюєнсерів та підприємців, оскільки вона намагається запустити свій власний бренд As Ever. Але це зовсім інший рівень бесід, тоді як публіці потрібні справжні зірки, які збирають стадіони.

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Також раніше ЗМІ вказували на занадто сильний потяг дружини принца Гаррі до особистих проєктів, що шкодить іміджу королівської родини.

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