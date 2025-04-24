Зосереджена на особистому: експерти про новий скандал навколо Меган Маркл

За словами PR-експерта, герцогиня Сассекська повністю зосереджена на особистих проєктах, що викликають суперечки в суспільстві, як-от подкаст Confessions of a Female Founder, і не звертає особливої ​​уваги на те, що робить королівська сім'я або принц Гаррі, пише geo.tv.

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Люди звинуватили її в тому, що вона випустила свій подкаст того самого дня, коли король Чарльз і королева Камілла були з державним візитом в Італії, а Гаррі повернувся до Великобританії для розгляду судової справи.

У розмові з журналістами експерт Рене Сміт зазначає, що люди, можливо, приділяють Меган занадто багато уваги, вважаючи її «стратегічною».

«Вона глибоко в екосистемі свого бренду, зосереджена на особистому контенті і, здається, не стежить за тим, що хтось інший (включно з Гаррі) робить або може потребувати підтримки, — говорить Рене. — Люди часто кажуть, що все це глибоко прораховано, але я не впевнений. Іноді мені здається, що ми надаємо їй занадто багато кредитів стратегії. У будь-якому випадку це не йде їй на користь».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як, на думку друга принцеси Діани, вона сприйняла б свою невістку Меган Маркл.

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Фото: скриншот з шоу «З любов’ю, Меган»

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