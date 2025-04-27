Частина українців при виході на заслужений відпочинок отримає відразу 10 пенсій: хто має таке право

Пенсіонерам, які вже не працюють, Пенсійний фонд автоматично перераховує соціальні виплати після досягнення певного віку. Разом з тим частина людей може отримати при оформленні пенсії суттєву одноразову виплату.

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Одноразова фінансова допомога може бути призначена людині одразу після завершення трудової діяльності.

Йдеться про працівників освіти, яким 10 виплат призначається при виході на пенсію у 2025 році, нагадують Новини.LIVE.



Згідно із законодавством, допомога призначається особам, які:

- вийшли на пенсію за віком;

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- обіймали посади, що давали право на пенсію за вислугу років.

Обов’язковою умовою також є наявність повного страхового стажу — 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Право на таку виплату мають співробітники таких закладів:

- позашкільні освітні заклади;

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- дошкільні установи будь-яких форм;

- навчально-виробничі центри міжшкільного типу;

- виші I-II рівнів акредитації та професійно-технічні училища;

- загальноосвітні та військові школи, музичні й художні навчальні заклади;

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- заклади для дітей: дитячі будинки, виховні колонії, логопедичні заклади, спеціальні інтернати тощо.

Важливою умовою отримання такої допомоги є те, щоб до моменту її призначення люди не отримували інших пенсій.

Ми також повідомляли, що у травні частина пенсіонерів отримає надбавку до пенсії за ​​Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

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