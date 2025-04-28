Безпілотники атакували важливий завод у російському Брянську: місто охоплене пожежами (відео)
Російське міноборони відзвітувало, що у ніч проти 28 квітня було «перехоплено та знищено 115 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу», у тому числі 102 — над територією Брянської області. У тому числі й в районі Брянська, де розташовується стратегічний завод «Кремній Ел», раніше він уже знаходився під атакою ударних БпЛА.
Тим часом брянські паблики повідомляли про понад десять вибухів, які чули жителі міста, а також пожежі.
А губернатор Олександр Богомаз - про "шкоду цивільним об'єктам та інфраструктурі". Очевидці заявляли, що вибухи почали лунати близько другої години ночі, всього їх нарахували близько 10-15, і що на вулицях міста горіли автомобілі. Також стверджувалося, що пожежа розпочалася на території приватного домоволодіння.
Згадують на тг-каналах й про кілька «прильотів» у цех заводу «Кремній Ел», який називають одним із ключових підприємств мікроелектронної промисловості росії. На ньому виробляють мікросхеми та компоненти, які у тому числі використовуються в ракетних комплексах «Тополь-М», «Булава», ЗРК С-300 та С-400, ЗРК «Панцир», ракетах «Іскандер», для РЛС та РЕБ, російських БпЛА, а також у бортовій електроніці бойових літаків.
Також мо рф повідомляло, що дев'ять БпЛА було перехоплено над територією окупованого росією Криму, два — над територією Курської області і по одному над акваторією Чорного моря та Білгородської області.
Нагадаємо, що днями атаку ударних БпЛА фіксували в Татарстані, де в місті Єлабуга розташовуються цехи з виробництва «Шахедів».
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