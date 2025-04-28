Трамп наполягав на зустрічі з Зеленським у Ватикані: у ЗМІ назвали причину

Радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майкл Волц заявив, що президент США був налаштований особисто зустрітися з Володимиром Зеленським у Ватикані, під час похорону Папи Римського, щоб просунути переговори щодо мирної угоди з Україною, пише The Telegraph.

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«Він був налаштований поговорити із Зеленським віч-на-віч і обговорити, як ми збираємося завершити війну, — сказав Волц про зустріч двох лідерів у базиліці Святого Петра. — Президент Трамп налаштований використати дипломатію, щоб завершити цю війну, поговорити з обома сторонами. Було справді особливо — стояти там з іншими світовими лідерами, які спостерігали, а президент Трамп вів до цього».

Останніми днями Дональд Трамп змінив свою думку щодо путіна, критикуючи російського лідера за продовження бомбардувань України й натякаючи на те, що путін водить його за ніс і тягне США підписати мирну угоду на своїх амбіційних умовах.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Ватикан порушив протокол на похороні Папи Римського, щоб забезпечити Володимиру Зеленському місце в першому ряду — поряд із Дональдом Трампом та Емманюелем Макроном.

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Фото: Офіс президента України

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