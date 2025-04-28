41.26 / 41.91 47.06 / 47.84
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Трамп наполягав на зустрічі з Зеленським у Ватикані: у ЗМІ назвали причину

11:33 28 квітня 2025
Зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського у базиліці Святого Петра в Ватикані під час похорону Папи Римського. Фото Офіс президента України

Радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майкл Волц заявив, що президент США був налаштований особисто зустрітися з Володимиром Зеленським у Ватикані, під час похорону Папи Римського, щоб просунути переговори щодо мирної угоди з Україною, пише The Telegraph.

«Він був налаштований поговорити із Зеленським віч-на-віч і обговорити, як ми збираємося завершити війну, — сказав Волц про зустріч двох лідерів у базиліці Святого Петра. — Президент Трамп налаштований використати дипломатію, щоб завершити цю війну, поговорити з обома сторонами. Було справді особливо — стояти там з іншими світовими лідерами, які спостерігали, а президент Трамп вів до цього».

Останніми днями Дональд Трамп змінив свою думку щодо путіна, критикуючи російського лідера за продовження бомбардувань України й натякаючи на те, що путін водить його за ніс і тягне США підписати мирну угоду на своїх амбіційних умовах.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Ватикан порушив протокол на похороні Папи Римського, щоб забезпечити Володимиру Зеленському місце в першому ряду — поряд із Дональдом Трампом та Емманюелем Макроном.

РЕКЛАМА

Фото: Офіс президента України

РЕКЛАМА
236

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

мурахи

Що робити, коли мурахи проникають у ваш будинок: ці природні способи допоможуть їх позбутися

Шведський торт із ІКЕА

Шведський «Торт з ІКЕА»: смачний і дуже простий у приготуванні

Потап на сцені. Фото instagram.com/realpotap/

Українці прощаються з Потапом: що сталося

Дівчина з валютою – кому пощастить наприкінці квітня-початку травня, фото https://depositphotos

Тиждень вдалих угод та нових можливостей: фінансовий гороскоп з 28 квітня до 4 травня для всіх знаків зодіаку

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту