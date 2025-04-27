Ватикан порушив протокол на похороні Папи Римського: до чого тут Зеленський

Ватикан скасував протокол, щоб забезпечити Володимиру Зеленському місце в першому ряду на похороні Папи Франциска поряд із Дональдом Трампом та Еммануелем Макроном. Президент України прибув до Риму разом зі своєю дружиною Оленою Зеленською. Він отримав спонтанний шквал оплесків, коли зайняв своє місце на площі Святого Петра після коротких переговорів з Трампом. Це стала їхня перша зустріч після сварки в Овальному кабінеті, пише The Telegraph.

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Ватикан вжив спеціальних заходів, щоб Зеленський перебував у центрі уваги на церемонії. Згідно з правилами, світові лідери сидять в алфавітному порядку відповідно до назви своєї країни французькою мовою — традиційною мовою дипломатії, коли складалися протоколи.

Зеленський як президент України міг очікувати, що буде в третьому ряду або навіть далі. Натомість він сидів у першому ряду, за 11 місць від Дональда Трампа, який сидів праворуч від нього.

Ватикан не заперечував, що протокольні правила були порушені.

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«Я вважаю, що вони заповнили вакантне місце», — сказав Маттео Бруні, речник Ватикану, газеті The Telegraph.

Між Зеленським і Трампом були, серед інших, президенти Індії, Угорщини, Габону, президент Франції Емануель Макрон з дружиною Бріжит, а також президент Фінляндії Александр Стубб.

Праворуч від Трампа та його дружини Меланії сидів Алар Каріс, президент Естонії, та король Іспанії Філіп.

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Праворуч від Зеленського сидів Майкл Д. Хіггінс, президент Ірландії, що також свідчить про те, що протокольні правила були змінені, щоб забезпечити українському лідеру чільне місце.

Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, та його дружина, леді Стармер, також були присутні на церемонії. Як і Джо Байден, колишній президент США, який сидів у п'ятому ряду. Серджіо Маттарелла, президент Італії, сидів у першому ряду, а Джорджія Мелоні, прем'єр-міністерка країни, сиділа далеко позаду.

Нагадаємо, під час візиту до Ватикану Зеленський, крім Трампа, провів переговори й з іншими світовими лідерами. Зокрема з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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