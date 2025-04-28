Помер легендарний чемпіон НБА, якого возили з дому для людей похилого віку до Білого дому (фото)

Легендарний американський баскетболіст, дворазовий чемпіон НБА Дік Барнетт помер уві сні на 89-му році життя, повідомляє пресслужба найсильнішої ліги світу. Раніше не стало найважчого баскетболіста в історії НБА, який помер у 54 роки.

ВІДЕО ДНЯ

Дік Барнетт відіграв 14 сезонів в НБА у складі «Нью-Йорк Нікс», «Лос-Анджелес Лейкерс» та «Сіракьюз Нешіоналс» і виграв чемпіонські титули у складі «Нікс» у 1970 та 1973 роках. 1962-го він потрапив до збірної всіх зірок АБЛ, а 1968-го взяв участь у матчі всіх зірок НБА.

«За час своєї чудової кар'єри Дік Барнетт уособлював собою все, що означає бути гравцем „Нью-Йорк Нікс“. На майданчику та за його межами він був прикладом справжнього спортсмена, залишивши глибокий слід в історії нашого клубу», — йдеться у заяві «Нікс».

РЕКЛАМА

До речі, 1990 року майка Барнетта з 12-м номером була назавжди вилучена з використання у «Нью-Йорк Нікс» і красується під склепіннями легендарної арени «Медісон Сквер Гарден».

Останні роки життя легендарний баскетболіст провів у будинку для людей похилого віку у Флориді, що не завадило йому 2024-го відвідати Білий дім, щоб зустрітися з віцепрезидентом США Камалою Харріс. У тому ж році Барнетта включили до Зали баскетбольної слави.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий ексгравець НБА, який став мільярдером.

РЕКЛАМА

171

Читайте нас у Facebook