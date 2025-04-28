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Погоріли на сон-траві: родина браконьєрів з Полтавщини заплатить кілька тисяч гривень за викопані на продаж червонокнижні квіти

15:23 28 квітня 2025
сон-трава

На Полтавщині, багатій рідкісними рослинами, нещодавно виявили найбільшу в країні долину шафранів, що занесені до Червоної книги України. А днями у Лубенському районі працівники поліції та екоінспекції затримали браконьєра, який разом зі своєю дружиною викопував на продаж червонокнижну сон-траву.

Таким чином сімейна пара знищила десятки кущиків рідкісної рослини.

Браконьєр, що спеціалізується на викопуванні та продажу рідкісних рослин, затриманий

Як зазначили у Київському еколого-культурному центрі (КЕКЦ), жодна з рослин, якби вони потрапили на ринок, не змогла б прижитися на новому місці, оскільки сон-трава практично не приживається при пересадці. Пояснюється це насамперед тим, що вона має довгий корінь — кілька десятків сантиметрів. А браконьєри, як правило, копають не глибоко, чим лише пошкоджують коріння рослини. Тому вона просто гине.

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Тож той, хто купує на ринку цей дикорослий червонокнижник, не просто викидає гроші на вітер, а підтримує браконьєрство.

Частково знищена браконьєром популяція сон-трави

У КЕКЦ закликають повідомляти про такі злочини поліції та екоінспекції.

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Згідно із законодавством, родина браконьєрів за кожну знищену рослину сон-трави розкритої має сплатити компенсацію в розмірі 62 гривень.

А ті, хто хоче робити бізнес на сон-траві, можуть придбати насіння цієї рослини й вирощувати саджанці на продаж. Або ж створити фотозону на своїй ділянці на зразок того, як це роблять на лавандових полях.

Саджанці сон-трави продаються також в інтернет-магазинах.

Тим часом німецькі вчені нещодавно опублікували результати дослідження, згідно з яким один кущик сон-трави може рости й цвісти до 100 і більше років.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в екопарку під Харковом загинули тварини внаслідок удару «шахеда».

Фото за сторінки КЕКЦ у «Фейсбуці»

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