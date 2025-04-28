Погоріли на сон-траві: родина браконьєрів з Полтавщини заплатить кілька тисяч гривень за викопані на продаж червонокнижні квіти
На Полтавщині, багатій рідкісними рослинами, нещодавно виявили найбільшу в країні долину шафранів, що занесені до Червоної книги України. А днями у Лубенському районі працівники поліції та екоінспекції затримали браконьєра, який разом зі своєю дружиною викопував на продаж червонокнижну сон-траву.
Таким чином сімейна пара знищила десятки кущиків рідкісної рослини.
Як зазначили у Київському еколого-культурному центрі (КЕКЦ), жодна з рослин, якби вони потрапили на ринок, не змогла б прижитися на новому місці, оскільки сон-трава практично не приживається при пересадці. Пояснюється це насамперед тим, що вона має довгий корінь — кілька десятків сантиметрів. А браконьєри, як правило, копають не глибоко, чим лише пошкоджують коріння рослини. Тому вона просто гине.
Тож той, хто купує на ринку цей дикорослий червонокнижник, не просто викидає гроші на вітер, а підтримує браконьєрство.
У КЕКЦ закликають повідомляти про такі злочини поліції та екоінспекції.
Згідно із законодавством, родина браконьєрів за кожну знищену рослину сон-трави розкритої має сплатити компенсацію в розмірі 62 гривень.
А ті, хто хоче робити бізнес на сон-траві, можуть придбати насіння цієї рослини й вирощувати саджанці на продаж. Або ж створити фотозону на своїй ділянці на зразок того, як це роблять на лавандових полях.
Саджанці сон-трави продаються також в інтернет-магазинах.
Тим часом німецькі вчені нещодавно опублікували результати дослідження, згідно з яким один кущик сон-трави може рости й цвісти до 100 і більше років.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в екопарку під Харковом загинули тварини внаслідок удару «шахеда».
Фото за сторінки КЕКЦ у «Фейсбуці»158
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