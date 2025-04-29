Потап, здається, зрозумів, чого йому не вистачало у житті

В той час, коли українці у масово відписуються від репера-менеджера Потапа через його спроби загравати з росіянами, сам артист, здається, ніскільки цим не переймається (в крайньому разі, зовні).

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Замість того, щоб пояснити українцям свої проступки, репер продовжує вдавати з себе героя Челентано у фільмі «Приборкання норовливого» — такого собі «мачо-мена», який поводиться не зовсім достойно, але вважає, що йому все можна, адже він такий «крутий».

Так, днями шоумен в Instagram розмістив відео, зняте у студії тату.

«Виявляється, це те, що я хотів!» — заявив Потап.

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Шоумен продемонстрував тату на руці. Йому набили назву проєкту, завдяки якому Потап став відомим («Потап і Настя»), і доповнили назвою нового проєкту — Slavic Balagan, а також назвою рідного міста Олексія — Київ.

Звичайно, не зовсім зрозуміло, чим нова «татуха» допоможе Потапу на сцені і в реальному житті, але, схоже, до вчинків виконавця давно стали ставитись з поблажливістю — «не хвалить путіна, і на тому спасибі». Хоча, звичайно, це зовсім не та позиція, яку повинен займати патріот своєї країни.

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Водночас нагадаємо, нещодавно Потап «допоміг» Наді Дорофєєвій. Завдяки Fenomenal, яку Потап написав ще у 2021 році, співачка «зіштовхнула» з вершини хіт-параду росіян.

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