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Шоу-бізнес

Дуркуйте: популярна співачка вразила світлинами

20:24 3 квітня 2025
Alyona Alyona

Популярна співачка, учасниця «Євробачення-2024» від України Аlyona Alyona, яка раніше обурила мережу, вразила своїми світлинами. На сторінці у соціальному додатку артистка виклала фото зі своєї подорожі по Прикарпаттю. Аlyona Alyona зізналася, що природа її надихає та додає сил. На світлинах співачка, одягнута у спортивну форму, позує на фоні гір, посеред підвісного мосту та біля річки. За словами Аlyona Alyona, таку красу вона зустріла на Франківщині.

«Історія однієї прогулянки, — підписала світлини артистка. — Цінуйте час на природі, наповнюйтесь, дуркуйте, не копайте квіточки і проживайте кожну мить».

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Підписники подякували Alyona Alyona за чудові світлини та додали, що рожевий колір їй дуже личить.

«Красуня! — написали у коментарях. - Захоплююся вами і вашою творчістю! Чекаю нові треки».

«Справжня», — поділилися враженням.

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«Рожевого має бути багато», — зауважили шанувальники.

Раніше популярний артист вразив зізнанням.

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