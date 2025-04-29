Ісламабад застосує ядерну зброю у випадку прямої загрози для країни: у Пакістані заявили про неминучість вторгнення Індії

Після недавньої атаки на туристів у місті Пахалгам, розташованому в індійському Кашмірі, внаслідок якої загинуло 26 людей, військове вторгнення Індії в Пакистан є майже неминучим.

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Про це заявив міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф, передає Reuters.

За словами міністра, напруження між двома ядерними державами загострюється.

«Ми посилили наші сили, тому що це те, що зараз неминуче. Тому в цій ситуації потрібно прийняти деякі стратегічні рішення», — повідомив Асіф.

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Він зазначив, що Індія посилює ворожу риторику, а військові Пакистану вже поінформували уряд про можливу підготовку нападу. За словами Асіфа, зараз Пакистан перебуває у стані підвищеної бойової готовності, але застосує ядерну зброю лише у випадку прямої загрози для країни.

Голова Міноборони Пакистану додав, що Ісламабад вже звернувся за підтримкою до своїх союзників — країн Перської затоки, Китаю, США, Великобританії та інших. Деякі країни з регіону, як зазначив Асіф, вже виступили як посередники.

Наразі в керівництві Індії не коментують ці заяви. В Нью-Делі після теракту заявили, що нападниками були громадяни Пакистану, але офіційний Ісламабад заперечує цю інформацію і вимагає незалежного розслідування. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв знайти і покарати винних.

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Нагадаємо, 22 квітня в індійській провінції Кашмір група терористів розстріляла з автоматів АК-47 іноземних туристів та місцевих, які приїхали на курорт, повідомило India Today. Під час цього збройного теракту загинуло 26 людей. Влада Індії назвала це найжорстокішим за чверть століття нападом на цивільних.

Після цього Індія закрила прикордонний пункт пропуску у спірному регіоні, різко обмежила видачу віз для громадян Пакистану, анулювала вже видані дозволи та дала 48 годин для виїзду зі своєї території. Індія також вислала пакистанських військових аташе й оголосила про початок військових навчань під назвою «Акраман».

У відповідь Пакистан закрив прикордонний перехід у Кашмірі, вислав індійських дипломатів і дав 48 годин громадянам Індії, аби ті залишили країну. Також було анульовано та обмежено візову політику. Пакистан повністю закрив повітряний простір для індійських авіакомпаній та заборонив будь-яку торгівлю між країнами навіть через посередництво третіх держав.

24 квітня Індія повністю перекрила 4 шлюзи, чим зупинила потік води річки Інд у Пакистан. Це сталося вперше після підписання угоди про води Інду з 1960 року. Згідно договору, річки, які починаються в Кашмірі, були поділені між двома країнами: Пакистан отримав контроль над річками Інд, Джелам і Чинаб, а Індія — над річками Раві, Сатледж і Біас.

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Хаваджа Мухаммад Асіф заявив, що припинення дії водного договору — це «акт війни», бо він життєво важливий для населення. Пакистан вже звернувся до міжнародних організацій, зокрема Світового банку, з вимогою захистити цю угоду.

Крім того, індійська влада Кашміру знесла будинки щонайменше 10 жителів штату, яких підозрюють в участі в теракті, інформує ВВС. Також понад 1500 ймовірних співучасників нападу було затримано для допиту.

Як передає Guardian, 25 квітня біля кордону Пакистану та Індії сталася стрілянина. Індійські посадовці заявили, що солдати пакистанської армії почали стріляти по позицях Індії уздовж високомілітаризованого кордону. Індійські солдати відкрили вогонь у відповідь. Під час інциденту втрат не було.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Дональд Трамп 53 рази публічно обіцяв завершити за добу війну росії проти України.

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