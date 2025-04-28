Трамп 53 рази публічно обіцяв завершити війну в Україні за добу

Президенту Дональду Трампу, який днями зустрічався з Зеленським, під час інтерв'ю журналу Time нагадали обіцянки завершити російську війну проти України «в перший день». На що він заявив, що говорив це не буквально й не серйозно.

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«Ну, я сказав це образно, і я сказав це як перебільшення, щоб підкреслити суть. І знаєте, це звичайно потрапляє в фейкові новини. Очевидно, люди знають, що коли я це сказав, це було сказано жартома, але також було сказано, що це буде закінчено», — сказав Трамп, пише CNN.

Під час передвиборчої кампанії 2023 та 2024 років Трамп десятки разів цілком серйозно заявляв, що він завершить війну в Україні або протягом 24 годин після свого повернення до Білого дому, або навіть раніше. Він неодноразово повторював, зокрема на обох дебатах 2024 року, що в разі обрання главою держави завершить війну ще до інавгурації.

Пошук у базі даних Roll Call Factba. se, яка каталогізує публічні висловлювання Трампа, виявив щонайменше 53 приклади таких коментарів президента США. Так, у липні 2023 року на мітингу в Айові він сказав: «Я зроблю це протягом 24 годин. Усі кажуть: „О, ні, ви не зможете“. Абсолютно зможу. Абсолютно зможу».

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На мітингу в Пенсільванії пізніше в тому ж місяці він заявив: «Ще до того, як я прибуду до Овального кабінету, невдовзі після того, як ми всі разом виграємо президентські вибори, ми врегулюємо жахливу війну між росією та Україною. Вона буде врегульована. Війна буде врегульована. Я розберуся з ними обома — я знаю Зеленського, я знаю путіна, це буде зроблено протягом 24 годин, ви побачите».

В жовтні 2024 року під час інтерв'ю Трамп сказав: «Я думаю, що врегулюю російсько-українські відносини, поки буду обраним президентом».

Додамо, що останніми днями Дональд Трамп змінив риторику щодо путіна. Він розкритикував російського лідера за продовження бомбардувань України та натякнув на посилення санкцій.

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