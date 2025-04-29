У Києві вирішили головну проблему мешканців будинку, зруйнованого під час атаки рф 24 квітня: що відомо

Бюджет Києва компенсує оренду житла на час відновлення квартир мешканців Святошинського району, які постраждали внаслідок ракетної атаки 24 квітня. Як повідомляє міський портал, таке рішення було прийнято самими постраждалими.

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Станом на 28 квітня вже надійшло 34 заяви на отримання компенсації на оренду житла.

Також влада отримала майже 600 заяв на отримання одноразової матеріальної допомоги за міською програмою «Турбота. Назустріч киянам».

Мешканці, чиї квартири пошкоджені чи зруйновані, можуть написати заяви в пункті підтримки: у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 96 по вулиці Олександра Оксанченка, 2.

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«Постраждалі родини одноголосно погодились, що компенсація оренди житла — це найкращий для них вихід. Місто має кілька варіантів розміщення людей — і соціальні квартири, і гуртожитки. Утім люди хочуть проживати недалеко від того місця, де і жили», — йдеться у повідомленні.

Наразі ж у пошкоджених будинках:

дахи тимчасово накрили цупким матеріалом, щоб убезпечити помешкання від можливих дощів;

фахівці обраховують ремонт і заміряють вибиті вікна.

Як відомо, під час атаки на Київ в зруйнованому житловому будинку загинули 8 його мешканців, а загалом того дня в столиці було пошкоджено 12 будівель.

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