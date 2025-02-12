Делегація уряду Канади та ПРООН завітала до Кам’янської громади: мер Білоусов розповів деталі

Прифронтове Кам'янське, що на Дніпропетровщині, активно залучає під час війни міжнародні інвестиції. Міська влада отримані гранти спрямовує на модернізацію освітніх та лікувальних закладів, зокрема відбудову укриттів. Цього тижня до міста завітали гості, яким презентували ключові досягнення Кам’янської громади, реалізовані за підтримки міжнародних партнерів. Про це «ФАКТАМ» розповів мер Кам’янського Андрій Білоусов.

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«До Кам’янського завітала делегація представників уряду Канади та Програми розвитку ООН в Україні. Разом зі своєю командою наше місто відвідали Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Наталка Цмоць та Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє», — розповів Білоусов.

За його словами, під час цієї зустрічі, учасники візиту ознайомилися з роботою Офісу відновлення та розвитку, який став важливою платформою для залучення інвестицій та координації міжнародної співпраці.

«У рамках співпраці з ПРООН та за фінансування Європейського інвестиційного банку в громаді впроваджується 12 масштабних соціальних та інфраструктурних проєктів у сфері медицини, освіти та енергозбереження. Загалом ми залучили в місто близько 100 млн євро інвестицій», — додав мер.

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У рамках співпраці з ПРООН та за фінансування Європейського інвестиційного банку в громаді впроваджується 12 масштабних соціальних та інфраструктурних проєктів у сфері медицини, освіти та енергозбереження

Він також підкреслив важливість внеску уряду Канади у розвиток соціальної сфери.

«Зокрема, наша громада бере участь в ініціативі „Міста і громади, вільні від домашнього насильства“, що реалізується за підтримки урядів Канади та Великої Британії. Також за фінансової підтримки Канади створено Центр громадського здоров’я та реабілітації», — пояснив Білоусов.

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Учасники делегації відвідали реалізовані у рамках співпраці проєкти. Побували у ліцеї № 16 та в Центрі життєстійкості «Місце сили. Кам’янське». Оглянули оновлену інфраструктуру та ознайомилися з презентацією соціальних ініціатив громади.

Учасники делегації побували в одному з ліцеїв міста

«Щиро дякую уряду Канади та ПРООН за підтримку Кам’янської громади. Ми завжди відкриті до подальшої співпраці та готові реалізовувати спільні ініціативи, які сприятимуть розвитку нашого міста та покращенню якості життя його мешканців!» — подякував Білоусов міжнародним партнерам.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що мер Кам’янського Білоусов показав модернізоване бомбосховище на території лікарні.

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